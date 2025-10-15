أمن البليدة يطيح بشخصين حاولا سرقة مبلغ مالي من مركز بريد سيدي حماد بمفتاح

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة. من الإطاحة بشخصين مشتبه فيهما تترواح أعمارهما ما بين 42 سنة و 48 سنة. حاولا التسلل إلى مركز بريد سيدي حماد بمفتاح من أجل الاستيلاء على أموال من الخزانة الفولاذية المتواجدة بداخله.

القضية جرت وقائعها بعد دخول قابض البريد إلى داخل المركز خلال دوامه في الفترة الصباحية و إكتشافه لفعل السرقة التي طالت مبلغ مالي. حيث قام بالإتصال بمصالح الأمن التي تنقلت على جناح السرعة من أجل التحقيق في هذا الجرم.

بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا لدى محكمة الأربعاء أسفرت التحريات إلى كشف هوية المشتبه فيهما. مع توقيفهما وتحويلهما إلى المصالح المختصة من أجل إتمام إجراءات التحقيق.

لينجز في حقهما ملفات قضائية و تقديمهما أمام النيابة عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض إعداد جناية. جناية سرقة أموال عمومية، والمشاركة و المساهمة لإساءة إستغلال الوظيفة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور