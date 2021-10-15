أمن البليدة يطيح بوكيل جمهورية مزيّف يستخدم زوجته للإطاحة بضحاياه وابتزازهم 

فكّك شبكة تتكون من رجل وزوجته وشرطي

المرأة “سالومي” كانت تستدرج الأثرياء وأبناء الطبقة المرموقة قبل أن يضبطها زوجها متلبسة بالزنا في مسرحية شكلية

وضعت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن البليدة، حدا لنشاط امرأة متزوجة تدعى “سالومي” تنشط ضمن عصابة إجرامية متكونة من زوجها المنتحل لصفة وكيل الجمهورية وشرطي، تقوم باستدراج الضحايا من الطبقات المرموقة إلى المنزل، وأثناء الوضعيات المخلة بالحياء، يتهجم شركاؤها عليهم وادعاء أنه تم ضبطهم متلبسين بالخيانة الزوجية، لينفذوا مخططهم بالضغط عليهم بسلبهم أموالا طائلة تحت التهديد والابتزاز.

حيثيات القضية واستنادا لمصادر “النهار”، تعود إلى قيام الزوجين بالتخطيط برفقة صديقهما الشرطي كيفية جني أموال طائلة بطريقة سهلة، حيث قام المشتبه فيه الرئيسي بإقحام زوجته باستدراج الزبائن من طبقات مرموقة في الدولة ورجال أعمال، بالتعرف عليهم، وكل مرة تدّعي أنها مطلقة ولها أولاد وليس لها مدخول، لتستعطف ضحاياها لتقوم باستدراجهم إلى المنزل وسط مدينة البليدة، بعد ربطها علاقات مشبوهة معهم، وهناك يقوم زوجها بالتهجم على الضحايا ويخبرهم أنه زوجها، يعمل وكيل الجمهورية، وأنه سيقوم باستدعاء الشرطة لتقديم الشكوى بجرم الزنا لتواجده مع زوجته في المنزل بوضعيات مخلة بالحياء، ويستدعي صديقه الشرطي على أساس أنه شاهد، وهنا يقومون بابتزاز الضحايا بدفع مبالغ مالية خيالية مقابل السكوت، وبالنظر أن الضحايا يخافون الفضيحة يتكتمون عن الأمر، إلا أن الأمور تطورت للابتزاز في كل مرة، لكن بعض الضحايا تقدموا بشكاوٍ رسمية التي بموجبها تم وضع المشتبه فيهم تحت المراقبة الأمنية، ليتم توقيفهم متلبسين بالجرائم العديدة التي راح ضحيتهم العديد من المواطنين، حيث أن المتورطين الثلاثة تم تحرير محاضر قضائية ضدهم التي بموجبها تم تقديمهم أمام وكيل الجهورية في محكمة البليدة.