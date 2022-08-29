أمن البليدة يفكّك شبكة مهلوسات تنشط عبر محور ولايات الوسط

أفراد الشبكة كانوا يستعملون شاحنة في تنقلاتهم لتمويه عناصر الأمن

العملية انتهت بحجز 30 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية

فكَّكت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية البليدة، شبكة إجرامية منظمة مختصة في نقل وبيع المؤثرات العقلية، متكونة من 03 أشخاص، كانوا ينشطون عبر ولايات مختلفة لجلب السموم وتخزينها لبيعها وسط الشباب، مستعملين في تنقلاتهم شاحنة لإيهام عناصر الأمن خلال الحواجز، مع حجز 30 ألف كبسولة.

وتعود وقائع العملية النوعية إلى رصد معلومات مؤكدة، مفادها قيام شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال نقل المؤثرات العقلية وبيعها بعملية تحويل كمية كبيرة من هذه السموم على متن مركبة من الحجم الكبير، إثرها قامت فرقة مكافحة المخدرات من خلال التنسيق الدائم والمستمر مع وكيل الجمهورية المختص، والاستغلال الأمثل للمعلومات بإعداد خطة ميدانية ووضع كمين محكم بعد تحديد هوية المشتبه فيهم، والذي أسفر عن توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم وضبط 30000 كبسولة من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى حجز الشاحنة ذات المقطورة التي استعملت في نقل تلك السموم، وتبعا لما سبق ذكره، تم إنجاز ملف إجراءات قضائية، تم بموجبه تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا عن جناية تصدير واستيراد ونقل وتخزين المؤثرات العقلية قصد البيع بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة.