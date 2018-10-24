أمن البليدة ينظم يوما تحسيسيا حول سرطان الثدي

نظم اليوم الاربعاء أمن ولاية البليدة على مستوى الوحدة 101 لحفظ النظام ببني مراد البليدة، لقاء تحسيسيا حول سرطان الثدي.

وحسب بيان ذات المصالح تلقت النهار اون لاين نسخة منه، فقد تم اعداد هذا اللقاء التحسيسي بالتنسيق مع المصلحة الجهوية للصحة والنشاط الاجتماعي و الرياضات ومصلحة مكافحة السرطان للمستشفى الجامعي “فرانتز فانون” بالبليدة، لفائدة موظفات الشرطة من مختلف الرتب التابعات لأمن ولاية البليدة.

وقد تم إلقاء مداخلات من طرف اطباء اخصائيين وأطباء نفسانيين، تم من خلالها الكشف عن أبرز الأعراض الأولية لمرض سرطان الثدي وطرق اكتشافه بطريقة ذاتية الى جانب تقديم توجيهات و نصائح لتفادي الوصول الى مراحل متقدمة من المرض.

كما أكد رئيس المصلحة الجهوية للصحة النشاط الإجتماعية و الرياضات بالمجهودات المبذولة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني للمساهمة و المشاركة وتحسيس وتوعية قوات الشرطة ومستخدمي الأمن الوطني من خلال التعريف بهذا المرض الفتاك، أعراضه، و طرق اكتشافه.

كما تم إسداء توجيهات و نصائح قصد الكشف المبكر لسرطان الثدي و كيفية التحكم فيه و كذا الأعراض النفسية التي تظهر على المصاب.