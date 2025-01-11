أمن البليدة يوجه نداءً للجمهور

أنهت مصالح أمن ولاية البليدة ممثلة في فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. إلى علم المواطنين أن الشخص المدعو (ب.ج)، مشتبه تورطه في قضايا نصب وانتحال صفة منظمة قانونا.

ووجهت مصالح الأمن عبر بيان لها نداء لكل شخص لديه معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في التحقيق المفتوح. لتوقيف السالف الذكر التوجه إلى مقر فرقة البحث و التدخل على مستوى مقر أمن ولاية البليدة أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية.

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