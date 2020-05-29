أمن البليدة يوقف أزيد من 11 ألف شخص خالفوا الحجر الصحي خلال أسبوع

قامت مصالح أمن ولاية البليدة بتحويل 11323 شخص خالفوا قانون الحجر الصحيخلال أسبوع، وإنجاز ملفات جزائية ضدهم ارسلها للعدالة.

كما تم وضع 1483 مركبة و857 دراجة نارية في المحشر، بالإضافة الى سماع 136 شخص بسبب مخالفاتهم لأوقات الحجر الصحي. حيث تم تحويل خلال يومي العيد الفطر 332 شخص خالفوا قانون الحجر الصحي وانجاز ملفات جزائية ضدهم .

ووضع 23 مركبة و24 دراجة نارية في المحشر، بالإضافة الى سماع 9 شخص بسبب مخالفاتهم لأوقات الحجر الصحي.

وحسب خلية الإعلام لأمن ولاية البليدة النهار في العملية تأتي في اطار العمل المنوط بقوات الشرطة للحد من انتشار فيروس كورونا، عن طريق تطبيق الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي