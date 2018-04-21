أمن البليدة يوقف شخصين بحوزتهما أقراص مهلوسة

تمكن أمن ولاية البليدة، بحر الأسبوع الجاري، من توقيف شخصين وحجز كمية من الأقراص المهلوسة.

وحسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالعفرون في البليدة.

بناءا على معلومات مفادها أن شخص يقوم بالترويج المخدرات من نوع “الاكستازي”.

وبعد التحري والتأكد من صحة المعلومات وتحديد هوية المشتبه به، تم توقيفه بالقرب من مقر مسكنه رفقة شركيه الذي كان يقوم بالحراسة.

وبعد تفتيش منزله بأمر من وكيل الجمهورية تم العثور على 41 قرص مهلوس من نوع “اكستازي” مخبأة بإحكام داخل كيس ومبلغ مالي قدر بـ 3500 دج.

وتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهما أمام العدالة أين صدر في حقهما أمر إيداع.