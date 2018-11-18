أمن البليدة يوقف شخصين حطما 20 مركبة

أوقفت مصالح أمن دائرة أولاد يعيش، بالبليدة، متورطين اثنين، حطما نحو 20 مركبة كانت مركونة بإحدى الحظائر المتواجد بالبلدية.

وحسبما كشفت عنه، اليوم الأحد، خلية الإعلام والاتصال بأمن الولاية، فإن المتورطين كانا في حالة سكر.

وقد قاما على إثرها بتحطيم 20 مركبة باستعمال عصي خشبية و أسلحة بيضاء.

كما أشارت إلى إبداء الشخصين المذكورين مقاومة عنيفة عند محاولة مصالح الأمن توقيفهما.

وحسب ذات المصادر، فإن أحد المشتبه فيهما متورط أيضا في قضية المتاجرة في المخدرات.

بحيث عثر بمقر إقامته بعد تفتيشها على 39 قرصا مهلوس، ليتم بعدها تقديمهما أمام العدالة.