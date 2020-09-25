أمن البليدة يوقف شخص قام باختطاف والاعتداء على صاحب سيارة سياحية

تمكنت مصالح امن دائرة اولاد يعيش، بتعاون مع المواطنين بالبليدة من توقيف شخص قام باختطاف والاعتداء على صاحب سيارة سياحية اثناء توقفها وعلى متنها افراد عائلته.

حيث قام هذا الأخير ايضا بتهديدهم بالأسلحة البيضاء، على مستوى الطريق السيار الرابط بين بلديتي بوفاريك وبني مراد. وحسب ذات المصدر فان صاحب سيارة سياحية كان رفقة عائلته بعد ان توقف على مستوى الطريق السريع.

حيث قام المتهم الذي كان يراقبه بالاعتداء عليه والركوب في السيارة والفرار بها من مدينة بوفاريك باتجاه بني مراد.

وكان تعاون المواطنين مع مصالح الامن، سبب رئيسي في توقيف المشتبه فيه عند مدخل مدينة بني مراد بعد ان تم نصب له كمين.

كما تم نقل الضحية الى مستشفى فرنس فانون لتلقي العلاج اللازم ، فيما تم تقديم المتهم الى وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة الذي بدوره احال الملف على قاضي التحقيق .

حيث وجه هذا الاخير للمتهم ارتكاب جناية إختطاف عن طريق التهديد والعنف و جناية إختطاف قاصر، وارتكاب جنحة السرقة مع استعمال العنف (سيارة)، حيث امر بايداعه الحبس المؤقت بالبليدة .