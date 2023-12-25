أمن البوني بحجز ازيد من 230 كيلوغرام من اللحوم البيضاء والحمراء فاسدة

تمكنت فرقة الشرطة العامة لأمن دائرة البوني من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك البشري.

وحسب بيان ذات المصالح انه وعلى إثر عمليات مراقبة للمحلات التجارية، أين تم ضبط داخل محل تجاري يمارس نشاطه كمطعم، كمية معتبرة من اللحوم البيضاء.

وتقدر كمية المحجوزات بـ 59.6 كلغ، إضافة إلى وجبات غير صالحة للاستهلاك البشري. كما أن صاحب المطعم لايحوز على السجل التجاري والرخصة الإدارية، مع إتعدام شروط الصحة و النظافة داخل المحل التجاري.

وخلال خرجة ميدانية لمراقبة محل تجاري يمارس نشاطه كمقصبة، تم ضبط 165.2 كلغ من الدجاج منتهي الصلاحية، 9.6 كلغ من اللحوم الحمراء و 06 كلغ من النقانق غير صالحة للاستهلاك البشري.

للإشارة أن المصلحة و بالتنسيق مع المصالح المختصة قامت بحجز وإتلاف 225 كلغ من الدجاج 9.6 كلغ من اللحوم الحمراء و 06 كلغ من النقانق ،إضافة إلى وجبات ، غير صالحة للاستهلاك البشري مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين للقانون.