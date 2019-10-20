أمن البويرة يحجز 1021 وحدة مشروبات كحولية

قامت مصالح أمن ولاية البويرة، خلال عمليتين نوعيتين، من حجز 1021 وحدة مشروبات كحولية.

وجاءت العملية الأولى إثر إستغلال معلومات وردت إلى أمن الحضري الاول بالبويرة، مفادها قيام ثلاثة أشخاص بنقل وبيع المشروبات الكحولية.

وتم التحري وتكثيف الأبحاث، التي كللت بتوقيف المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم بين 39و 59سنة.

وأسفرت العملية عن حجز 595وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الاحجام و العلامات .

كما أوقفت الشرطة القضائية ببلدية بشلول، سائق مركبة نفعية، يبلغ 42 سنة، يقوم باستعمالها في نقل وبيع الكحوليات بدون رخصة.

تمكنت المعني الذي يبلغ من العمر 42سنة و حجز 426وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الانواع .

وبعد استكمال الاجراءات القانونية وإنجاز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم، تم إحالتهم أمام الجهات القضائية.