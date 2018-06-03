أمن البويرة يفكك شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات

نجحت مصالح أمن ولاية البويرة، بحر الأسبوع الجاري، إثر عملية نوعية من تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات وحجز 18 سيارة من مختلف الأصناف.

وقال مسؤول الأمن الولائي، رابح دعيناش، إن هذه الشبكة المكونة من 58 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 50 سنة، كانت تنشط في عدة ولايات من بينها وهران و الجزائر العاصمة و تيسمسيلت و الجلفة و برج بوعريريج و سطيف و بجاية.

وأضاف المتحدث، أن أفراد هذه الشبكة كانوا يدخلون إلى الأراضي الوطن بسيارات بأرقام تسلسلية و وثائق مزورة.

مشيرا إلى انه تم توجيه لأفراد الشبكة عدة تهم وهي سرقة وتزوير السيارات وتهريب بضاعة من مصدرها والتزوير و استعمال المزور في الوثائق الإدارية والشهادات واستغلال النفوذ والاستغلال غير القانوني للوظيفة.

كما يتم متابعة المتهمين أيضا بالتصريح الخاطئ و استعمال أختام الدولة المزورة وانتحال الهوية.