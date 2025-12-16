أمن البويرة يوجه نداء هاما حول مشعوذة

دعت مصالح أمن ولاية البويرة كافة المواطنين إلى التعرف على محتالة وتقديم شكوى بتهمة النصب والاحتيال عن طريق الشعوذة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه وطبقا لنص المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة. تنهي مصالح أمن ولاية البويرة إلى علم المواطنين أن المرأة الظاهرة في الصورة المدعوة (ق س). مشتبه فيها في قضايا نصب واحتيال عن طريق السحر والشعوذة.

ووجهت مصالح أمن ولاية البويرة نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية الموقوفة، التقرب من مصالح أمن ولاية البويرة. المصلحة الولائية للشرطة القضائية أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.