أمن البيض يحجز منتجات منتهية الصلاحية بعد مراقبة مراكز التدليك والعناية الجسدية

حجزت مصالح الأمن بولاية البيض، مجموعة من المنتوجات والمواد منتهية الصلاحية قدرت بـ 70 علبة من مختلف الأنواع، بصدد الاستعمال على مستوى مركز التدليك والعناية الجسدية.

كما تم تسجيل مخالفة تجارية عن ممارسة نشاط تجاري خارج عن موضوع السجل التجاري.

وهذا خلال خرجة ميدانية لذات المصالح ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة العامة، المصلحة الولائية للشرطة القضائية لمراقبة مراكز التدليك والعناية الجسدية في قطاع الاختصاص بالتنسيق مع مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية البيض.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم توجيه المواد المحجوزة للإتلاف في حين أكدت ذات المصالح في بيان لها أن عملية المراقبة ستبقى مستمرة لمراقبة كل المراكز المتواجدة بإقليم الاختصاص.