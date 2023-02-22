أمن البيض يحجز 3 قناطير من السمك

تمكنت مصالح أمن دائرة بوقطب بأمن البيض، من حجز أكثر من 3 قناطير من السمك لعدم صلاحية الشهادة الصحية لنقل منتوجات الصيد البحري.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تعود حيثيات القضية، إثر قيام عناصر أمن دائرة بوقطب بنقطة مراقبة على مستوى الحاجز الأمني. على مستوى الطريق الوطني رقم 06 بالمخرج الشمالي للمدينة.

أين تم توقيف مركبة نفعية على متنها كمية معتبرة من السمك موزعة على 18 صندوق. يقدر وزنها الإجمالي بـ 374 كلغ.

وبعد مراقبة الوثائق تبين أن الشهادة الصحية لنقل منتوجات الصيد البحري منتهية الصلاحية. وعليه تم تحويل المركبة إلى مقر أمن الدائرة وحجز الشحنة.

وبعد معاينة الشحنة، من قبل الطبيب البيطري بالمقاطعة الفلاحية لبلدية بوقطب. أكد أنها صالحة للاستهلاك البشري بموجب شهادة طبية ليتم توجيهها للمنفعة العامة.

فيما تم تحويل المخالفين البالغان من العمر30 و38 سنة إلى مقر أمن الدائرة. وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المخالفين و إرساله إلى النيابة المختصة.