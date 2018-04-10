أمن البيض يسلم وثائق ومعدات تعود للثورة التحريرية لمديرية المجاهدين

سلمت الشرطة القضائية للبيض اليوم الثلاثاء لمديرية المجاهدين وثائقا ومعدات تعود لفترة الثورة التحريرية تم العثورعليها داخل مغارة بمنطقة الغول ببلدية بيرزنة.

وحسب ذات المصدر فقد تم العثوريوم 27مارس داخل مغارة على وثائق هامة ومعدات من ذخيرة وملابس وغيرها تعود للثورة التحريرية.

وهذا بمنطقة الغول المتواجدة بالمخرج الجنوبي لبلدية بريزينة التي تبعد بـ 85 كلم جنوب الولاية.

أين تنقلت تنقلت ذات المصالح بمعية مسئولي مديرية المجاهدين وأعوان الحماية المدنية والصحة عقب إلى مكان المغارة

وعقب التفتيش داخلها تم العثور على عدد هام من الوثائق التاريخية تمثل أرشيفا للثورة التحريرية.

وكذا عدد من السجلات للمجاهدين على غرار سجل متعلق بالتمريض والتموين وآخر بالذخيرة .

إضافة إلى رسائل تواصل بين المجاهدين وعائلاتهم وسلاح ناري مسدس، وكذا كمية من الذخيرة وعدد من الألبسة ومعدات للحلاقة.

وقد تم تسليم هذه المعدات والوثائق إلى المديرية الولائية للمجاهدين بحضور عدد من مجاهدي البيض وأبناء الشهداء وممثلي المجتمع المدني.

وأكد المدير الولائي للمجاهدين بختي محمد كمال أن مصالحه ستراسل الوزارة الوصية من أجل الحفاظ على هذه الوثائق والمعدات.