أمن البيض يوقف 3 أشخاص يقومون بالتنقيب عن مواد أثرية

أحبط مصالح أمن دائرة بريزينة بأمن ولاية البيض، نشاط شبكة إجرامية في قضية حيازة تجهيزات حساسة بدون رخصة قصد القيام بعملية التنقيب عن مواد أثرية ذات قيمة في أراضي عمومية بدون رخصة.

كما تم توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 41 و45 سنة .

وحسب بيان لذات المصالح الأمنيةـ فإن العملية جاءت على اثر قيام عناصر أمن دائرة بريزينة بنقط تفتيش ومراقبة بمدخل مدينة بريزينة. حيث تـم توقيف سيارة سياحية على متنها 3 أشخاص.

وبعد تفتيش المركبة تم العثور على جهاز كشف للتنقيب عن المعادن كانت أجزاؤه مفككة ومخبأة عبر كامل أجزاء السيارة.

بالإضافة إلى جهاز هاتف نقال محظور، عليه تـم تحويل السيارة و المشتبه فيهم إلى مقر أمن الدائرة وفتح تحقيـق في القضية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية ، تـم إنجاز ملف قضائي بخصوص القضية ، قدم بموجبه الأطراف أمام النيابة المختصة وفقا لإجراءات المثول الفوري أين صدر في حقهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية حسب ذات البيان.