أمن الجلفة يضع حدا لنشاط جمعية أشرار

وضعت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن حاسي بحبح ولاية الجلفة، بحر الأسبوع الجاري، حدا لنشاط جمعية أشرار.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الشبكة متكونة من ثلاثة أفراد مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 23 و24 سنة.

وأشار نفس البيان، إلى أنه تم توقيفهم لاقترافهم فعل السرقة الموصوفة المقترنة بظرف الليل، التعدد واستعمال مركبة دراجة نارية.

حيثيات القضية، تعود إلى تقدم أحد الضحايا إلى مصالح الشرطة بأمن دائرة حاسي بحبح من أجل إيداع شكوى رسمية على

أساس تعرضه لفعل السرقة التي طالت عتاده للحدادة من داخل مستودعه من قبل مجهولين، وبعد تلقي البلاغ، كثّفت ذات المصالح

من عمليات البحث والتحري إلى أن تمكنت بعد سلسلة من التحريات المعمقة من تحديد هوية ومكان تواجد الأشخاص المشتبه فيهم بفعل السرقة.

والذين تم توقيفهم في وقت وجيز ومواجهتهم بالأفعال المنسوبة إليهم بالأدلة والقرائن، بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قُدم

المشتبه فيهم الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح، الذي أمر بإيداع أحدهم الحبس المؤقت، بينما أفرج عن الإثنين الآخرين.