أمن الجلفة يطيح بسارقي نوافذ السوق المغطاة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجلفة، بحر الأسبوع الجاري، ثلاثة مشتبه فيهم في حالة تلبس بسرقة نوافذ السوق المغطاة بحي ّبلغزالّ.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإن المتورطون الثلاث في عقدهما الثالث من العمر، أوقفوا متلبسين بسرقة النوافذ الخاصة بالسوق المغطاة.

هذه العملية جاءت على إثر دوريات شرطية لعناصر ذات الأمن الحضري بقطاع الاختصاص، أين لفت انتباههم بجوار السوق.

المغطاة بحي بلغزال بمدينة الجلفة ثلاثة أشخاص مشبوهين يحملون نوافذ مصنوعة من مادة الألمنيوم، ليتبين بعد توقيفهم.

أنهم قاموا بسرقتها من داخل ذات السوق، كما عثر بحوزتهم على معدات استعملت في عملية السرقة كمفكات البراغي ومفاتيح حديدية.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه فيهم الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة.

أين صدر في حقهم بعد إجراءات المثول الفوري حكم بستة أشهر حبس غير نافدة.