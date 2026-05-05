أمن الجلفة يطيح بسارق سيارة “بيجو 404”

تمكنت عناصر الأمن الحضري العاشر بأمن ولاية الجلفة، من وضع حد لقضية سرقة مركبة، بتوقيف شخصين مشتبه فيهما، أحدهما قاصر، مع استرجاع المركبة محل السرقة.

القضية تعود إلى شكوى تقدم بها مواطن تعرضا مركبته من نوع “بيجو 404” للسرقة، لتباشر المصالح الأمنية تحرياتها الميدانية على الفور، معتمدة على خطة عمل دقيقة ومركزة، مكّنت في وقت قياسي من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، واسترجاع المركبة المسروقة دون أضرار تذكر.

العملية تندرج ضمن الاستراتيجية الأمنية الرامية إلى التصدي لجرائم المساس بالممتلكات، والتي تشهد في بعض الأحيان تزايدا يستدعي رفع درجات اليقظة والتبليغ الفوري.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة. في وقت جددت فيه مصالح أمن ولاية الجلفة دعوتها للمواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز الأمن العام.