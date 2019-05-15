أمن الجلفة يطيح بعصابة مختصة في السرقة والسطو على المنازل

تمكن عناصر أمن الحضري الرابع “حي الوئام” بالجلفة، بحر الأسبوع الجاري، من وضع حد لنشاط جمعية أشرار مختصة في سرقة المنازل.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإن الشبكة متكونة من 3 أفراد في أعمارهم تترواح مابين20 و30 سنة، تورطوا في سرقة أحد المساكن ليلاً.

وقائع القضية، استنادا لذات المصدر، تعود إلى تلقي مصالح الشرطة لنداء عبر الرقم الأخضر 1548 من أحد المواطنين،

مفاده مشاهدته لثلاثة أشخاص مشبوهين داخل أحد المساكن التي هي في طور الإنجاز بحي حاشي معمر بمدينة الجلفة.

مصالح الشرطة وفور تلقيها النداء، سارعت على جناح السرعة إلى عين المكان أين تمكنت من توقيف المشتبه فيهم الثلاثة داخل المسكن في حالة تلبس.

وكان بحوزتهم بعض الأغراض وأدوات البناء قصد سرقتها، وبعد بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه فيهم

الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، أين استفادوا من استدعاء مباشر عن القضية.