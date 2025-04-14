أمن الحراش يطيح بشبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل النحاسية 

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الرابع والعشرين بومعطي لأمن المقاطعة الإدارية الحراش، خلال الأسبوع المنصرم، من توقيف 05 أشخاص عن قضية تخريب أملاك الدولة مع السرقة.

وتعود حيثيات القضية أنه وبناءً على معلومة مفادها قيام أشخاص بسرقة كوابل نحاسية تابعة لإحدى الشركات الوطنية بالحراش ، توجت الأبحاث الميدانية لمحققي ذات المصلحة بتحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

وتمت العملية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، حيث أسفرت عن ضبط أسلاك كهربائية نحاسية و مركبة استعملت في عملية السرقة.

هذا و تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا في قضية السرقة بالتعدد وتخريب أملاك تابعة لمؤسسة عمومية.