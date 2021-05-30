 أمن “الحناية” يحرّر مراهقة اختطفها شخصان من حي “بودغن” في تلمسان

ظلت محل بحث طيلة يومين

تمكنت، في الساعات الأخيرة، مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة “الحناية” شمال ولاية تلمسان، من تحرير مراهقة من قبضة شخصين يقطنان بمنطقة “عين الحوت”، واللذين قاما باختطاف الأخيرة بواسطة سيارة من نوع “كليو” من المكان المسمى حي “الوالي مصطفى” التابع إقليميا لضاحية “بودغن” بأعالي تلمسان، وترتبت حادثة الاختطاف عن علاقة غرامية بين أحد الخاطفين والضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، من دون أن تعلم أن أول لقاء معه سينتهي بكابوس مرعب متمثل في الخطف والإبعاد والاحتجاز، حيث ظلت المراهقة صاحبة الـ 17 عاما مفقودة ليومين كاملين، وبفضل مكالمة هاتفية من والدة الخاطف، حسب ما أفاد به “النهار” مصدر أمني، تم الوصول إلى الخاطف الذي كان يخفي الرهينة في سيارته محاولا نقلها إلى وجهة أخرى، وبعد تفطن أمه لأمره وعملا بفحوى البلاغ الذي تلقته الشرطة من والدة الخاطف، أطلقت كافة وحدات الشرطة مخطط طوارئ للحيلولة دون فرار الخاطف خارج إقليم ولاية تلمسان، وعليه نجحت شرطة “الحناية” في تحرير الرهينة التي كانت تحت الصدمة، بينما جرى توقيف شخصين على صلة بالجريمة، قبل تقديمهما أمام العدالة بتهمة الاختطاف والإبعاد.