أمن السحاولة بالعاصمة يطيح بشبكة إبحار سري بوهران

تمكنت عناصر من المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة بالعاصمة من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات إبحار سري تنشط بولاية وهران.

وأسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص وإسترجاع المعدات المستعملة لتنفيذ نشاطهم الإجرامي.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بجمع أموال لغرض التدبير والتحضير لرحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر. انطلاقا من ولاية وهران.

التحريات المعمقة لمحققي ذات المصلحة تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران. أفضت إلي توقيف عناصر الشبكة.

وأسفرت العملية عن حجز 10 محركات ومعدات بحرية ووسائل تقنية كانت تستعمل في تنظيم الرحلات تفوق قيمتها المالية 3 ملايير و 400 مليون سنتيم. مركبتين سياحيتين ومبلغ مالي يفوق 280 مليون سنتيم.