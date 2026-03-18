أمن السحاولة يوقف شخصين إعتديا على مواطن بسلاح للسطو على مركبته   

تمكن رجال الشرطة للأمن الحضري الثامن السحاولة مؤخرا، من تفكيك جماعة إجرامية تتكون من 05 أشخاص، لضلوعهم في جريمة اعتداء بسلاح أبيض متبوع بسرقة مركبة.

ومكنت العملية من حجز 205 كبسولة من المؤثرات العقلية و (84) غرام مخدرات صلبة من نوع كوكايين. بالإضافة كذلك الى (05) غرام مخدرات كيف معالج مع ضبط (06) أسلحة بيضاء محظورة و ميزان إلكتروني ، بالإضافة الى دراجة نارية تستعمل في نقل السموم.

وأوضح بيان صحفي لشرطة العاصمة اليوم الأربعاء أن قضية الحال جاءت على إثر شكوى تقدم بها أحد المواطين بخصوص تعرضه لسرقة مركبته تحت طائلة التهديد بإستعمال سلاح ابيض محظور .

حيث أسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، و باستغلال كل الادلة التقنية عن تحديد هوية الفاعلين و توقيفهم.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية .