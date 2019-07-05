أمن الشلف يحدد ثغرة مالية بـ03 ملايير سنتيم ببريد الجزائر

تمكنت الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الشلف من توقيف 05 أشخاص تبلغ أعمارهم مابين 30 و50 سنة

تابعين لمؤسسة بريد الجزائر بالشلف، وهذا إستغلالا لمعلومات مفادها قيام أحد الموظفين بتحويل مبالغ مالية من أرصدة الزبائن إلى حسابه الخاص،

على إثرها باشرت ذات الفرقة تحرياتها بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، أين مكنت نتائجها في ظرف قياسي من رصد وتحديد المبلغ المختلس

والمقدربثلاثة ملايير سنتيم، بعد إستكمال الإجراءات وإنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهم عن قضية إختلاس أموال عمومية،

التزوير وإستعمال المزور، الإهمال الواضح المؤدي إلى إختلاس أموال عمومية، أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية.