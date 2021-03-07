أمن الشلف يدعو مستعملي الطريق لتوخي الحذر بسبب الإضطرابات الجوية

يدعو أمن الشلف، مستعملي الطريق لأخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة، بسبب الاضطرابات الجوية التي ستشهدها بعض ولايات الوطن.

وذكر أمن الشلف، عبر بيان له، كافة السواق وناقلي المسافرين والبضائع بالإرشادات التي من شأنها تعزيز السلامة المرورية في ظل سوء الأحوال الجوية.

ودعت ذات المصالح، لتخفيض السرعة أثناء سقوط الأمطار، واحترام مسافة الأمان بين المركبات.

وكذا مراقبة إطارات العجلات ونظام الفرامل، وماسحات الزجاج وتفقد مختلف أضواء المركبة.

والتقليل من السرعة والاحترام الصارم لإشارات المرور داخل التجمعات السكنية، وبالقرب من المدارس والمؤسسات التعليمية.

كما ذكرت أصحاب الدراجات النارية بضرورة ارتداء الخوذة وتفادي التجاوزات الخطيرة عند القيادة.

وتحث مصالح أمن الولاية في المناطق التي تعرف تقلبات مناخية، على المتابعة الحثيثة للنشرات الجوية الخاصة التي تبث عبر وسائل الإعلام.

وهو ما يسمح لهم، بالإطلاع على التوقعات الجوية وأخذ التدابير الكفيلة بتعزيز حماية المواطنين والممتلكات.