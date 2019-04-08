أمن الشلف يسترجع سيارة مسروقة في وقت وجيز

استرجعت عناصر الشرطة لأمن ولاية الشلف، سيارة مسروقة في مدة قياسية بأحد شوارع المدينة، حسبما أفاده بيان لذات المصالح.

وأوضح البيان، أن مصالح الأمن تمكنت من استرجاع السيارة بعد تلقيها بلاغا عبر الرقم الأخصر 1584.

ووفقا للذات المصدر، فإن حيثيات القضية بعد مكالمة هتاتفية بلغت على الرقم الأخصر تفيد بوجود سيارة محل شبهة مركونة بأحد الأحياء.

للتتحرك مصالح الأمن إلى موقع السيارة، تبين أن السيارة محل تبليغ بالسرقة من أحد المدن ولاية غليزان.

هذا وبعد التحقيق العميق تم أخذ السيارة نحو المصلحة وتتواصل التحقيقات في حيثيات القضية، استنادا لذات المصدر.