أمن الشلف يطيح بسارق الحقائب اليدوية والهواتف النقالة للموظفين

نجحت مصالح أمن بلدية بوقادير بالشلف، من توقيف شاب في عقده الثالث، مختص في سرقة الحقائب اليدوية والهواتف النقالة للموظفين.

وحسبما افاد به بيان لذات المصالح، فإن المشتبه به يبلغ من العمر 32 سنة، يقوم بسرقة الحقائب اليدوية والهواتف النقالة الخاصة بالموظفين.

العملية تمت بعد إخطار عناصر الشرطة لأمن الدائرة من قبل أحد المواطنين بوجود شخص مشبوه يتردد على الإدارات على مستوى بلدية بوقادير.

وبعد إستغلال المعلومة و التحري بشأنها تم توقيفه متلبسا بسرقة هاتف نقال إحدى الموظفات العاملة بإدارة عمومية على مستوى بوقادير،

فقد تم تحويل المشتبه فيه للمصلحة لإستكمال الإجراءات، حيث تبين أن هذا الأخير يقوم بالتردد على الإدارات العمومية لترصد ضحاياه من الموظفين.

لغرض الإستيلاء على أغراضهم الخاصة كالهواتف النقالة والحقائب اليدوية أثناء إنشغالهم بالعمل، كما بينت التحريات أن النشاط

الإجرامي للسالف الذكر راح ضحيته العديد من المواطنين خصوصا الموظفين لمختلف الإدارات العمومية عبرولاية الشلف، لينجز

في حقه ملف جزائي في حق المشتبه فيه عن قضية السرقة، أحيل بموجبه أمام محكمة بوقادير. يضيف البيان.