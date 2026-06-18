أمن الشلف يطيح بسارق الفتيات ويعالج 18 قضية تتعلق بالمخدرات وأسلحة بيضاء

سجلت مصالح الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية الشلف حصيلة أمنية معتبرة خلال الفترة الأخيرة ، تمثلت في معالجة 3 قضايا سرقة استهدفت 3 فتيات.

وأسفرت التحريات عن توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

كما تمكنت ذات المصالح من معالجة قضيتين تتعلقان بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية ، مع حجز الكميات المضبوطة وتوقيف المتورطين فيها .

وفي إطار الحفاظ على النظام العام ، عالجت مصالح الشرطة 11 قضية تتعلق بحمل أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي، إلى جانب تنفيذ أمرين بالقبض ضد شخصين محل بحث من قبل الجهات القضائية في قضايا إجرامية متنوعة .