أمن الشلف يطيح بشبكة لتزوير العملة الوطنية

تمكنت مصالح أمن دائرة أولاد بن عبد القادر، بأمن ولاية الشلف من تفكيك جماعة إجرامية تتكون من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و45 سنة، مختصة في تزوير العملة الوطنية وطرحها للتداول.

وحسب بيان لشرطة الشلف، أسفرت العملية عن ضبط مبلغ 4 ملايين سنتيم مزورة واسترجاع أكثر من 13 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

بلإضافة إلى حجز معدات إعلام آلي وطابعة وورق مستعمل في النشاط الإجرامي. كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.