أمن الشلف يطيح بلص الهواتف النقالة

وحسبما ورد في بيان أمن الولاية، فإنّ العملية تمت بعد التحري في شكاوي تلقتها ذات المصلحة تفيد بتعرض أشخاص لسرقات إستهدفت هواتفهم النقالة خاصة منهم الفتيات.

وبعد مباشرة التحريات والأبحاث وبناءا على معلومات مقدمة من قبل الضحايا، أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه في ظرف وجيز.

أين تبين بقيامه بثلاثة جرائم للسرقة وإثنين محاولة السرقة إستهدفت هواتف نقالة للفتيات وقلادة ذهبية لسيدة مسنة.

وبعد إستكمال ملف جزائي بموجبه أحيل أمام محكمة الشلف تم إيداعة الحبس المؤقت