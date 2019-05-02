أمن الشلف يطيح بمروج المخدرات

تمكنت مصالح أمن الشلف، من توقيف شخص يقوم بترويج وبيع المخدرات والأقراص المهلوسة في أوساط الشباب.

وحسب بيان لدات السلك الأمني، فإن العملية تمت بعد إستغلال معلومات مفادها قيام شخص يبيع المخدرات والمؤثرات العقلية وسط الشلف.

حيث وبعد الاتخاذ الإجراءات اللازمة، أُوقف المشتبه فيه البالغ من العمر37 سنة مع ضبط بحوزته على قطع من الكيف المعالج

وذلك بغرض البيع و الترويج، إلى جانب51 قرص مهلوس، بالإضافة إلى مبلغ 261100 دج يعتبر من عائدات عملية البيع.

وبعد تحويل السالف الذكر لإستكمال الإجراءات حول قضية حيازة من أجل ترويج المؤثرات العقلية والمخدرات مع العود، تبين أنه

محل أوامر قضائية صادرة عن مجلس قضاء الشلف، لتنجز بعدها ملفات جزائية في حق المشتبه فيه، أحيل بموجبها على المحكمة.