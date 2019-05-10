أمن الشلف يطيح بمروّج مخدّرات ويحجز أقراص مهلوسة

تمكن عناصر الفرقة الجنائية لأمن ولاية الشلف، من توقيف مروّج مخدّرات مع ضبط بحوزته كمية من المخدّرات

تقدر بـ800 غرام من الكيف المعالج، وكذا 630 قرص مهلوس، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 68000 دينار،

الذي يعتبر من عائدات البيع و الترويج، حسبما أفاد به بيان لذات المصالح.

وأوضح نفس البيان، أن المشتبه به يبلغ من العمر 23 سنة، ينشط ضمن جماعة إجرامية تقوم ببيع وترويج المخدرات والمؤثرات

العقلية عبر أحياء مدينة الشلف.

واستنادا لذات المصدر، فإن القضية تمت بناء على إستغلال معلومات مفادها قيام أشخاص بترويج المؤثرات العقلية في أحياء مدينة الشلف.

على إثرها قامت عناصر الفرقة بإتخاذ كافة الإجراءات وتكثيف الأبحاث من خلال الترصد لهم، أين أفضت إلى توقيف أحد المشتبه فيهم.

فيما يبقى البحث جاري عن باقي شركائه، لينجز في حقه ملف جزائي عن قضية الحيازة والنقل والعرض ووضع للبيع مخدرات

ومؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية ضمن جماعة إجرامية منظمة، أحيل بموجبه أمام محكمة الشلـف. يُبرز البيان.