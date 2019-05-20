أمن الشلف يفكك جمعية أشرار تسرق أموال وهواتف المواطنين

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخامس بالشلف، من توقيف أربعة أشخاص وتفكيك جمعية أشرار مختصة في سرقة الأموال والهواتف

و أوضح بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الإثنين، أن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخامس قد عالجت خلال الأيام العشر الأولى

من شهر رمضان الفضيل العديد من القضايا على مستوى وسط مدينة الشلف، بناء على شكاوى مواطنين تفيد بتعرضهم لسرقة هواتفهم

وأغراضهم الشخصية، بإستعمال دراجات نارية، حيث باشرت الفرقة المختصة تحرياتها وأبحاثها لتحديد هوية المشتبه فيهم.

وأسفرت التحريات على القبض على أحد المشتبه فيهم وتحويله لإستكمال الإجراءات حيث أفصح بعد مواجهته بالفعل

عن باقي شركائه الثلاث “تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 24 سنة” وهم مسبوقين قضائيا في قضايا السرقة.

وبعد إنجاز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم أحيلوا أمام محكمة الشلف للفصل في قضيتهم عن تهمة جمعية أشرار

مع إستحضار مركبة لغرض تسهيل عملية السرقة مع العَود “تكرار الفعل” وحيازة سلاح أبيض محظور، يضيف المصدر نفسه .