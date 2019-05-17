أمن الشلف يوقف إمرأة تستعمل طقوس الشعوذة لسرقة المجوهرات من النساء

تمكن عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس، لولاية الشلف، من توقيف إمرأة تبلغ من العمر 45 سنة، تنحدر من إحدى ولايات الغرب الجزائري، تقوم بالنصب بإستعمال طقوس الشعوذة للإستيلاء على مجوهرات ضحاياها.

العملية تمت بعد تقييد إحدى المواطنات لشكوى، تفيد بتعرض إحدى عاملاتها بالمحل الخاص بحلاقة النساء، بحي بن سونة، لفعل الإعتداء، من قبل فتاتين، لغرض سلب مجوهراتها، باستعمال الشعوذة.

فور ذلك، تنقل عناصر الفرقة إلى مكان الحادثة، أين وجدوا الفتاتين العاملتين بالمحل قد أوقفتا المعنية، فيما لاذت شريكتها بالفرار إلى وجهة مجهولة.

لتحول بعدها المشتبه فيها إلى المصلحة للتحري معها، و بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم العثور بداخل حقيبتها اليدوية على أدوات و طقوس للشعوذة تستعملها في الايقاع بضحاياها مع تحديد هوية شريكتها في القضية.

المشتبه فيها معروفة باستعمالها لنفس الطقوس في الاستيلاء على مجوهرات المواطنين، لينجز في حقها ملف جزائي عن قضية النصب، أحيلت بموجبه أمام محكمة الشلف