أمن الشلف يوقف منظم رحلات الهجرة غير الشرعية

أخبار الجزائر
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أمن الشلف يوقف منظم رحلات الهجرة غير الشرعية
بقلم يحيى عزواو

تمكنت مصالح الأمن الحضري السادس، في ولاية الشلف، من توقيف منظم رحلات الهجرة غير الشرعية.

عملية التوقيف تمت على إثر دوريات مراقبة قام بها عناصر الشرطة على مستوى محطة نقل المسافرين بالمخرج الغربي لمدينة الشلف.

ولفت انتباههم شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 22 سنة، برفقته 3 فتيات يقومون بتصرفات مشبوهة.

وتم إستيقافهم و تحويلهم إلى الأمن الحضري السادس بالشلف.

وتبين أنه كان بصدد الحصول على مبالغ مالية، مقابل التحضير والإعداد للهجرة بطريقة غير شرعية، عبر سواحل إحدى ولايات الغرب.

وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيه، أنجز ملف جزائي في حقه أحيل بموجبه أمام الجهات القضائية بالشلف.


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