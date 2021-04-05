أمن الشلف يوقف “وكيل جمهورية” مزيّف احتال على ضحاياه في سيدي بلعباس

أوهمهم بحلّ مشاكلهم العالقة في العدالة مقابل مبالغ مالية

تمكنت، أمس، الفرقة الجنائية بأمن ولاية الشلف، من توقيف 3 أشخاص، أعمارهم بين 30 و 40 سنة، أحدهم انتحل صفة “وكيل جمهورية”، من خلال قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بإيهامهم بالتوسط لهم بهدف مساعدتهم في حل مشاكلهم العالقة على مستوى الجهات القضائية مقابل مبالغ مالية.

قضية الحال جاءت إثر شكوى لأحد الضحايا، تفيد بتعرضه لعملية النصب والاحتيال من قبل شخص يحمل صفة “وكيل جمهورية” برفقة شريكيه، وعلى الفور باشرت ذات الفرقة كافة الإجراءات القانونية، مع وضع خطة عمل، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي في حالة تلبس وهو بصدد الاحتيال على أحد ضحاياه مقابل مبلغ مالي وسط مدينة الشلف، كما تم توقيف شريكيه وضبطت بحوزتهما أغراض تستعمل في عمليات التمويه، ليتم تحويلهم إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات في قضية الحال وإنجاز ملف جزائي في حقهم عن قضية النصب والاحتيال مع انتحال صفة مرتبطة بالقضاء وصفة مرتبطة بهيئة نظامية، وإحالتهم أمام الجهات القضائية في الشلف.