أمن الطارف يضع مخططا خاصا لتأمين موسم الإصطياف

سخر أمن الولاية الطارف الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتأمين والسهر على أمن و راحة المواطن والعائلات الوافدة بشكل واسع إلى الولاية خلال موسم الاصطياف 2023.

وحسب بيان لامن الولاية، تم تسخير قوات الشرطة مدعمين بكل الوسائل التقنية واللوجستيكية لإنجاح هذه المهمة.

كما تم توفير الإجراءات التسهيلية على مستوى مراكز الحدود البرية بأم الطبول والعيون بالطارف لفائدة المغتربين والمسافرين القادمين من خارج التراب الوطني لقضاء العطلة الصيفية.

كما سيقدم هذا التشكيل المسخر أحسن الخدمات الأمنية للمواطنين على مستوى الشواطئ الواقعة ضمن قطاع اختصاص الأمن الوطني بمدينة القالة.

مع تأمين محطات نقل المسافرين، الأماكن العمومية، فضاءات التسلية و كل الأماكن التي يقصدها المواطنون.

كما يهدف هذا المخطط الذي هو استمرار للمخطط الأمني المطبق من قبل مصالح أمن الولاية للتصدي للجريمة وحماية المواطن وممتلكاته.

وكذا السهر على تسهيل حركة المرور وضمان سيولتها والحفاظ على النظام العام.

كما سيشمل المخطط في جانبه التوعوي التحسيسي تنظيم جوارية تحسيسية لفائدة مختلف شرائح المجتمع.

هذا ويضع أمن الولاية أرقامه الخضراء 1548 تطبيق ألو شرطة، إضافة إلى رقم النجدة 17. والصفحة الرسمية بالفايسبوك لأمن ولاية الطارف “شرطة الطارف” في خدمة المواطنين.