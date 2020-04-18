أمن الطارف يضع 126 مركبة بالمحشر منذ تطبيق الحجر الصحي

سجل أمن الطارف بجميع مصالحه العملياتية الموزعة عبر كامل إقليم اختصاص خلال فترة الحجر الصحي، مجموعة من المخالفات.

وشملت احصائيات ذات المصلحة الأمنية، 285 شخص مخالف لتدابير و اجراءات الحجر الصحي، 52 منهم انجزت في حقهم ملفات قضائيا، واخضع البقية لإجراءات التحقق من الهوية.

كما تم بالموازاة، وخلال نفس الفترة، مراقبة 126 مركبة من مختلف الأنواع، من بينها 43 مركبة و39 سيارة و3 دراجات وضعت بالمحشر، مع انجاز ملفات قضائية في حق أصحابها.

فضلا عن توقيف 3 أشخاص بخصوص عدم الالتزام بمسافة الأمان، وكذا 9 أشخاص بخصوص المخافلة المتعلقة بالتجمع لأكثر من شخصين.

وسخرت مصالح الشرطة بأمن ولاية الطارف، كافة الامكانيات المادية والبشرية للتطبيق الامثل والناجح لإجراءات الحجر الصحي، على مستوى كامل اقليم الاختصاص بولاية الطارف و دوائرها.

فقد سجل أيضا بالموازاة مع كافة هذه الاجراءات، تنظيم عدة عمليات توعية وتحسيس لفائدة جميع المواطنين، لتحسيسهم بضرورة احترام تدابير الحجر الصحي.

أين سجلت ذات المصالح، 185 نشاط تحسيسي، من بينها 90 عملية كانت باستعمال مركبات الشرطة ومكبرات الصوت، أما البقية فكانت على مستوى الحواجز الأمنية ومفترقات الطرق.

كما تم أيضا وضع دوريات راكبة ليلية على مستوى المحاور الرئيسية، وكذا دوريات راجلة في أوساط الأحياء، للسهر على تجسيد الاجراءات الوقائية الخاصة بالحجر الصحي.

كما سجلت مصالح الشرطة، 46 تدخل لفائدة المواطنين تعلقت في مجملها بتقديم يد المساعدة والتكفل بالمواطنين في الحالات الاستعجالية والصحية خاصة ما تعلق بالمرض وغيرها من الحالات.