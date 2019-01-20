أمن الطارف يطيح بشبكة المتاجرة بالمخدرات”باباي”

تمكن اليوم الأحد، عناصر أمن دائرة الذرعان بالطارف، من الإطاحة بشبكة إجرامية تعمل في مجال المتاجرة بالمخدرات.

تتكون من خمسة أشخاص يترأسها المدعو “باباي”، من بينهم مسبوقين قضائيا جلهم في العقد الثالث من العمرجميعهم يقيمون بمدينة الذرعان.

تنشط على مستوى الولايات الشرقية، أين تم خلال هذه العملية النوعية من حجز 12.760 كغ من المخذرات و ثلاث مركبات.

كانت تستعمل من طرف أفراد العصابة في نقل المخدرات، وكذا كوسيلة لتنقلهم بالإضافة إلى مبالغ مالية تعد كعائدات لعملية المتاجرة

ومجموعة من الهواتف النقالة، أين تعود وقائع القضيةإلى معلومات تفيد إلى عزم المدعو ” باباي” على إدخال كمية كبيرةمن المخدرات.

لغرض بيعها على مستوى ولاية الطارف إنطلاقا من مدينة الذرعان وإستغلالا لهذه المعلومات وبفضل عملية تحري تمكنت عناصر الشرطة

من التوصل إلى أحدأفراد الشبكة وهوالمدعو “عزو”، وبعد عملية ترصد ومتابعةوالتي أبانت أن المعني يقوم بتخزين المخدرات على مستوى مسكنه.

ليتم مداهمة المكان وتفتيش المسكن، وهذا بالتنسيق مع المصالح القضائية المختصة، أين تم العثور بداخله على كمية من المخدرات

قدر وزنها بـ12.755 كغ، ومواصلة لتحقيقات تمكن عناصر الشرطة لذات المصلحة من تفكيك باقي عناصر الشبكة الإجرامية و توقيفهم جميعا.

وعددهم 04 أشخاص من بينهم رئيسها والمدعو “باباي”، أين تم خلال هذه العملية حجز03 مركبات تستعمل كوسيلة لتسهيل نشاطهم الإجرامي.

مع حجز بحوزة أحدهم كمية من المخدرات قدر وزنها بـ05غ، ليتم إنجاز ملف قضائي ضدهم عن قضيةجناية تكوين جمعية أشرار

وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الذرعان صدر في حقهم جميعا أمر إيداع الحبس.