أمن الطارف يطيح بشبكة لترويج المهلوسات بينها فتاتين

تمكنت أمس شرطة الطارف من الإطاحة بعصابة خطيرة متكونة من 4 أشخاص بينها فتاتين في العقدين الثاني والثالث من العمر ينحدرون من ولاية عنابة مختصين في ترويج واستهلاك المؤثرات العقلية،

حيث يتم استغلال الفتاتين لإخفاء المهلوسات وقد تم تقديم أفراد العصابة عن قضية حيازة وأستهلاك المؤثرات العقلية وحيازة مشروبات كحولية لغرض بيعها بطريقة غير مشروعة بالإضافة الى حيازة اسلحة بيضاء محظورة.

حيث تعود وقائع القضية إلى قيام عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثاني بالطارف بدوريات مراقبة روتينية لتغطية اقليم الاختصاص وبالضبط على مستوى حي 300 مسكن،

أين لفت انتباهم لمركبة على متنها أربعة أشخاص مشبوهين ليتم توقيفهم في الحين،

وعند قيام عناصر الشرطة بعملية مراقبة هوية الاشخاص وكذا وثائق المركبة، سجلت ملامح الخوف و الارتباك بادية على الفتاتين ما دفع برجال الامن الى التعمق في عملية المراقبة والتفتيش للمعنيين والمركبة،

وكانت النتائج ايجابية وتبين أن كلا الشابين مجرمين خطيرين ومسبوقين قضائيا في قضايا متنوعة،

وأثناء عملية التفتيش عثر بحوزتهم جميعا على أسلحة بيضاء محظورة، كما ضبط بحوزة احدى الفتاتين على مشط يحتوى على اقراص مهلوسة،

بالإضافة الى حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية الموجهة للبيع بطريقة غير مشروعة،

ليحولوا على اثرها الى مقر الامن الحضري الثاني وقد انجزت ضدهم ملفات قضائية عن القضية المشار اليها،

وقدموا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف وصدر ضدهم جميعا أوامر بإيداعهم الحبس.