أمن الطارف يطيح بعصابة تعتدي على المواطنين بالأسلحة البيضاء

تمكن عناصر أمن دائرة بن مهيدي من الإطاحة بعصابة أشرار متكونة من ثلاثة مجرمين إثنين منهم مسبوقين قضائيا

وينحدرون من ولاية عنابة وجميعهم في العقد الثاني من العمر أفراد العصابة تورطوا في قضية الإعتداء على المواطنين وسط الطريق العام

بإستعمال أسلحة البيضاء محظورة مع المساس بالنظام العام والسكينة العامة ،حسب بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الأحد.

حيث تعود وقائع القضية إلى قيام عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة بن مهيدي بعمليات مداهمة ليلية لمختلف الأحياء والشوارع بالمدينة

أين لفت إنتباههم مجموعة من الأشخاص بصدد الإعتداء على بعض المواطنين بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة “سيوف و خناجر”

لتتقدم منهم ذات المصالح على جناح السرعة حيث لاذوا بالفرار لتقوم على إثرها عناصر الشرطة بتطويق مداخل ومخارج ذلك الحي ،

أين تم توقيف ثلاثة أشخاص هم من قاموا بالإعتداء على المواطنين إثنان منهم مسبوقان قضائيا في قضايا مماثلة، يضيف المصدر .

حيث ضبط بحوزتهم على مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة بالإضافة إلى قارورة غاز مسيلة للدموع ،

حول جميعهم الى مقر أمن الدائرة وأنجز في حقهم ملف قضائي، وقدموا أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الذرعان وصدر في حقهم أمر الإيداع.