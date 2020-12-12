أمن الطارف يطيح بـ “سنفورة” زعيمة شبكة سطو على المنازل

كانت تستعمل مفاتيح مقلّدة في عملياتها

نجحت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بالقالة في ولاية الطارف، في الإطاحة بنشاط مجموعة إجرامية للمدعوة “سنفورة”، المختصة في سرقة المنازل والمحلات التجارية، متكونة من شخصين، امرأة ورجل، تتراوح أعمارهما بين 30 و40 سنة.

وأسفرت العملية عن استرجاع مجموعة من المسروقات الثمينة، عبارة عن أجهزة كهرومنزلية ومجوهرات ومبلغ مالي معتبر، حيث تم تحويلهما إلى التحقيق الابتدائي بعد إخطار الجهات القضائية.

القضية جاءت إثر تلقي مصالح الشرطة القضائية للأمن الحضري الأول بالقالة، شكوى رسمية من طرف أحد ضحايا العصابة، مفادها تعرض منزله إلى عملية سرقة في الفترة الليلية، طالت مجموعة من الأجهزة الكهرومنزلية وبعض المصوغات ومبلغا ماليا، ليتم فتح تحقيق، ومن خلال المعاينة الميدانية لمسرح الجريمة، تبين أن عملية السرقة تمت باستعمال مفاتيح مصطنعة، وهو ما مكن عناصر الشرطة من التعرف على أحد المشتبه فيهما، وهي امرأة مسبوقة قضائيا تنحدر من نفس الحي الذي يقطن فيه الضحية، ومواصلة للتحريات وبالتنسيق مع المصالح القضائية المختصة، وبعد الاستفادة من السند القضائي، تم تفتيش منزل المشتبه فيها، أين تم العثور على بعض المسروقات التي تعرف عليها الضحية، ليتم تكثيف التحريات، التي مكنت عناصر الشرطة المكلفة بالتحقيق، من تحديد هوية شريكها، وهو أحد المسبوقين قضائيا، ليتم توقيفه مباشرة وتحويله إلى التحقيق.

وقد أسفرت التحقيقات الأولية مع الموقوفين، بأنهما ينشطان ضمن عصابة إجرامية مختصة في السرقة من داخل المنازل باستعمال مفاتيح مصطنعة، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية ضدهما، أنجز لهما ملف قضائي لغرض تقديمهما أمام الجهات القضائية للنظر في التهم المنسوبة إليهما، والمتعلقة أساسا في جناية السرقة بتوافر ظرفي الليل والتعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة.