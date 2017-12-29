أمن الطارف…. ينظم ملتقى للحد من العنف في الملاعب الجزائرية

أخبار الجزائر
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أمن الطارف…. ينظم ملتقى للحد من العنف في الملاعب الجزائرية
بقلم أحمد مراح

في إطار السياسية الإستراتيجية المنتهجة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، نضم أمن ولاية الطارف ملتقى ولائي حول العنف في الملاعب.

تنظيم الملتقى الولائي كان الهدف منه، تشجيع الروح الرياضية وتعزيز سبل مكافحة العنف داخل الملاعب الجزائرية.

تداول الحاضرون المداخلات  التي صبت في إطار سياسة مصالح الشرطة على تشجيع الروح الرياضية مابين الفرق خاصة ما تعلق بالمناصرين.

 حضر الملتقى عناصر وأفراد من ضباط ورتباء سلك الأمن الوطني بولاية الطارف .

الملتقى لقي إشادة من الأسرة الرياضية على مستوى الولاية.

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