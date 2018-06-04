أمن الطارف يوقف شخصين بتهمة ترويج المخدرات في القالة

تمكنت، اليوم، مصالح الشرطة بأمن دائرة القالة من الإطاحة بعصابة إجرامية خطيرة متكونة من شخصين، مختصين في بيع وترويج المخدرات باستغلال شاحنة وهذا بوسط أحياء مدينة القالة.

المعنيان في العقدين الثاني و الثالث من العمر ينحدران من ولاية الطارف، حيث ضبطت بحوزتهما أربعة صفائح من الكيف المعالج ومجموعة قطع المخدرات معدة للبيع والترويج ،قدرت في مجملها بـ 398 غ.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مصالح الشرطة بالقالة معلومات مؤكدة تفيد بقيام مجرمين خطيرين في إطار تكوين جماعة إجرامية بترويج المخدرات في أوساط الشباب على مستوى مختلف أحياء مدينة القالة،

أين يستغلان شاحنة لنقل البضائع لإخفاء كميات المخدرات بداخلها و استغلالها للتنقل فيما بين الأحياء أثناء ممارستهما لعملياتهما الإجرامية مموهين الجميع بنقلهم للسلع و البضائع،

و استغلالا لذات المعلومات عملت مصالح الشرطة القضائية على الترصد للإطاحة بالمعنيان في حالة تلبس أين تم توقيفهما على مستوى حي جفال التركي بالقالة.

وعند قيام مصالح الشرطة بتفتيشهما وكذا المركبة عثر بحيازتهما على صفيحة وقطع من المخدرات المعدة للبيع والتي كانا بصدد التحضير لترويجها،

ومن خلال التفتيش الدقيق للمركبة عثر على صفيحتان خلف مذياع المركبة، وصفيحة اخرى مخبأة بإحكام بمصفاة الهواء الخاص بالشاحنة و التي قدر وزنها بـ 398 غ،

وتم تحويل المعنيان إلى مقر الأمن و أنجز ضدهما ملف قضائي قدما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة وصدر في حقهما أمر إيداع.