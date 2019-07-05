أمن الطارف يوقف «فايسبوكي» نشر بيانات كاذبة باسم الشرطة في حاسي مسعود

حاول التنقل بين عدة ولايات للفرار من الملاحقة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف.

من تحديد مكان وتوقيف شخص يشتبه تورطه في نشر بيانات مغلوطة منسوبة للمديرية العامة للأمن الوطني، والمساس بسلامة الوحدة الوطنية.

وعرض لأنظار الجمهور منشورات دعائية لغرض الإضرار بالمصلحة الوطنية، وإهانة هيئة نظامية، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «فايسبوك».

المشتبه فيه في العقد الثالث من العمر، ينحدر من ولاية الطارف، ورغم تنقلاته بين عدة ولايات تم ضبطه وإيقافه بحاسي مسعود ولاية ورڤلة.

حيث ضبط بحوزته معدات إلكترونية متطورة تحتوي على تطبيقات تستعمل في نشر الأخبار المغلوطة.

إذ أن المشتبه يدير أيضا عدة صفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي الفايسبوك يستعملها لنشر المعلومات المغلوطة.

وتعود وقائع القضية إلى رصد بتاريخ 20/06/2019 المصلحة المركزية المختصة في مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال.

لعدة منشورات تحريضية نشرت على نطاق واسع على شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، وتتضمن معلومات وبيانات مغلوطة منسوبة للأمن الوطني.

وتتضمن كذلك مناشير أخرى وصور فيديوهات وتعليقات مسيئة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، والتأثير على معنويات الأفراد.

كما أن المشتبه فيه كان قد استعمل شعار وألوان المحررات الإلكترونية للأمن الوطني ليخلق الاشتباه ويوهم رواد شبكات التواصل الاجتماعي أن المنشورات .

صادرة عن الصفحة الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني. وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية لدى محكمة الذرعان وصدر في شأنه أمر بالإيداع.