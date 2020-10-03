أمن الطارف يُطيح بعصابة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات

تمكنت مصالح أمن الطارف، من الإطاحة بعصابة إجرامية تتكون من شخصين مسبوقين قضائيا ينحدران من ولاية الطارف.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، ينشط المعنيين، في مجال المتاجرة بالمخدرات.

وتم خلال هذه العملية، حجز 1 كلغ من مادة المخدرات من نوع كيف معالج، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة.

وأشار البيان، إلى إن هذه العصابة هي امتداد لإحد الشبكات الإجرامية التي تم الإطاحة بها سابقا من طرف ذات المصلحة، والتي مكنت من توقيف بارون مخدرات رفقة 8 من شركائه.

وأنجز في حق المشتبه فيهما، ملف قضائي عن قضية المتاجرة بالمخدرات وحيازة أسلحة بيضاء محظورة.

وقدم المعنيين، أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الدرعان، أين صدر في حقهما أمر إيداع.