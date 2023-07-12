أمن الطرقات: وضع نظام “ناجع جدا” لجمع البيانات

وضعت المديرية العامة للأمن الوطني نظام جمع بيانات ناجعا جدا. بهدف تعزيز مكافحة إنعدام أمن الطرقات.

وقال مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني أحمد نايت الحسين، في مداخلة له على أمواج الإذاعة الجزائرية. أن الأمر يتعلق بنظام طوره مهندسون بالمديرية العامة للأمن الوطني. سيسمح بالحصول على رؤية شاملة حول التفاصيل المرتبطة بوقوع حوادث عبر الطرقات. من شأنها المساعدة على مكافحة هذه الظاهرة التي أصبحت بمثابة مجزرة بالنظر إلى عدد القتلى الذي تخلفه”.

كما أوضح قائلا إن هذا النظام الآلي يسمح أيضا بإحصاء ظروف وقوع الحوادث. كما يمكن من القيام بقراءات لها ودراسات تسمح بتكييف أجهزتنا العملياتية مع الواقع في الميدان. مشيرا إلى أن حوادث الطرقات تشكل إنشغالا كبيرا وتحديا يتعين على المديرية العامة للأمن الوطني رفعه من خلال عصرنة وسائل المراقبة الخاصة بها.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه تم تسجيل 284 قتيلا و8707 جريح في 7259 حادث مرور خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية. مشيرا إلى تسجيل تراجع في عدد القتلى (-31) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.

غير أنه تأسف كون الوضع يبقى خطيرا بالرغم من تسجيل استقرار في مؤشرات أمن الطرقات بشأن عدد الحوادث والجرحى. مضيفا أن المديرية العامة للأمن الوطني مستمرة في عصرنة وسائلها لمكافحة هذه الظاهرة.