أمن العاصمة: الإطاحة بشخصين في قضية نصب وإحتيال

تمكن عناصر أمن المقاطعة الإدارية بالدار البيضاء من الإطاحة بشخصين في قضية نصب وإحتيال قاما بالنصب على عشرة ضحايا وسلب مبالغ مالية معتبرة منهم.

وفي بيان لمديرية أمن الجزائر العاصمة، أنه في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية نصب واحتيال، قاما بالنصب على عشرة ضحايا وسلب مبالغ مالية معتبرة منهم.

واسفرت العملية عن حجز واسترجاع سيارة سياحية وهاتفين نقالين تم شراءهم من عائدات المبالغ المختلسة.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا.